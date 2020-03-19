Глава МИД РК обсудила вопросы совместной борьбы с вирусом COVID-19 с коллегами из пяти стран и представителем ЕС

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Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва провела в четверг телеконференцию со своими коллегами из пяти стран и Европейского союза, обсудив с ними вопросы совместной борьбы с вирусом COVID-19. В беседе, продолжавшейся чуть более часа, приняли участие главы МИД Канады -Франсуа-Филипп Шампань, Австралии - Марис Пейн, Бразилии - Эрнесто Энрике Фрага Араужо, Италии - Луиджи Ди Майо и Турции - Мевлют Чавушоглу, а также заместитель председателя Еврокомиссии по иностранным делам Жозеп Боррелль. Участники телеконференции поделились опытом своих стран в сдерживании распространения COVID-19, рассказали о предпринимаемых экономических и социальных мерах по минимизации воздействия глобальной пандемии. Кан Гён Хва вновь призвала страны активизировать сотрудничество, чтобы удержать вирус под контролем. Она отметила необходимость предварительного уведомления при принятии ограничений на въезд, чтобы минимизировать ущерб для путешественников.