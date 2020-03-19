Между РК и США сохраняются разногласия о распределении расходов на оборону

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После трёх дней напряжённых переговоров в Лос-Анджелесе РК и США не смогли урегулировать разногласия по поводу распределения расходов на размещение американских войск на Корейском полуострове. В результате сохраняются опасения, что южнокорейские сотрудники американских военных баз будут отправлены в апреле в неоплачиваемый отпуск. Американская сторона неоднократно предупреждала, что в отсутствие соглашения невозможно решить вопрос о начислении им заработной платы. Как сообщили в южнокорейском МИД, главы делегаций Чон Ын Бо и Джеймс Дехарт договорились продолжить консультации, чтобы свести к минимуму отрицательные последствия отсутствия соглашения о распределении расходов на оборону и сохранить крепость двустороннего альянса. Они отметили необходимость скорейшего заключения взаимоприемлемого соглашения. Направляясь на переговоры, южнокорейская сторона надеялась обсудить вопрос о заработной плате корейских сотрудников американских военных баз отдельно от основного соглашения. Однако госдепартамент США сохранил свою прежнюю позицию о необходимости комплексного обсуждения всех вопросов, касающихся совместной обороны. Дата следующего раунда переговоров не назначена. Командование американскими войсками в РК сообщило в четверг о том, что в неоплачиваемый отпуск не будут отправлены лишь те южнокорейские сотрудники баз, которые непосредственно отвечают за жизнь, здоровье и безопасность американских военнослужащих.