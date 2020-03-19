Число новых случаев заражения вирусом COVID-19 в РК вновь уменьшилось

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Число заражённых вирусом COVID-19 по состоянию на полночь 20 марта составило в РК 8.652 человека¸ увеличившись за сутки на 87 человек. Таким образом, после роста числа новых случаев заражения, отмеченного накануне, показатель вернулся к отметке менее ста, которая фиксировалась с начала этой недели. Как сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний, стабилизация ежедневных темпов роста новых случаев заболевания свидетельствует об эффективности мер, принимаемых органами здравоохранения. 34 новых случая заболевания выявлены в городе Тэгу, 13 – в провинции Кёнсан-Пукто, 17 – в Сеуле, 14 – в провинции Кёнгидо, 4 – в Инчхоне, по одному – в городах Пусане и Кванчжу, провинциях Чхунчхон-Намдо и Кёнсан-Намдо. С момента появления вируса в РК умерли 94 человека, в том числе, три за последние сутки. 19 марта из медицинских учреждений по окончании лечения выписаны 286 человек, а общее число вылечившихся с момента начала распространения вируса – 2.233 человека.