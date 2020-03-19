Фондовый рынок РК открылся ростом основных индексов

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Южнокорейский фондовый рынок открылся в пятницу ростом основных индексов, а курс корейской воны повысился по отношению к доллару. По состоянию на 9:15 утра базовый биржевой индекс KOSPI повысился на 40,76 пункта, или 2,80% по сравнению с показателем на момент закрытия биржи в четверг, составив 1.498,40 пункта. На ситуацию повлияли сообщения из США, где биржевые индексы начали расти после того, как Федеральная резервная система объявила о подписании соглашений о валютном свопе с центральными банками девяти стран мира. Индекс Dow Jones вырос на 0,95%, а NASDAQ - на 2,3%. Акции крупных южнокорейских компаний начали расти. Так, акции Samsung Electronics подорожали на 2,79%, SK hynix - на 3,19%, LG Electronics - на 2,29%. Курс национальной валюты составил 1.263,10 воны за доллар, что на 22,60 воны выше курса на момент закрытия биржи в четверг.