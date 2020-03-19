Автопроизводители Hyundai и Kia приостановили работу своих заводов в США и Европе

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Два крупнейших автопроизводителя РК Hyundai Motor и Kia Motors приостановили работу большинства своих заводов в США и Европе, чтобы предотвратить распространение вируса COVID-19. Так, Hyundai Motor 18 марта приостановила работу своего завода в американском штате Алабама после того, как один из его сотрудников был заражён вирусом. На следующий день Kia Motors остановила свой завод в штате Джорджия из-за отсутствия двигателей, поставляемых с завода Hyundai в Алабаме. Оба производителя сообщили также о приостановке своих заводов в Чехии и Словакии на период с 23 марта по 3 апреля из-за перебоев с поставками запчастей. Завод Hyundai Motor в Турции пока работает в обычном режиме. Hyundai Motor имеет два, а Kia Motors - один завод в Европе. Южнокорейские автопроизводители понесли производственные потери из-за нехватки запчастей, когда их поставщики в Китае приостановили работу заводов. У Hyundai Motor семь заводов в РК и десять за рубежом - четыре в Китае и по одному в США, Чехии, Турции, России, Индии и Бразилии. Их совокупная мощность составляет 5,5 млн автомобилей в год. Kia Motors имеет восемь заводов в РК и семь за рубежом - три в Китае и по одному в США, Словакии, Мексике и Индии. Их общая мощность составляет 3,84 млн автомобилей в год.