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Правительство обеспечит условия для голосования на выборах в Национальное собрание, чтобы исключить риск заражения вирусом COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр РК Чон Сэ Гюн, выступая в четверг на совещании по подготовке к выборам. Центральная избирательная комиссия обещает одновременно сохранить здоровье участников голосования и соблюдение их политических прав. Избирателей настоятельно призывают находиться в помещениях для голосования в защитных масках. На входе будет организовано измерение температуры, после чего избиратели должны будут продезинфицировать руки и надеть специальные одноразовые перчатки. Члены избирательных комиссий должны следить за тем, чтобы расстояние между избирателями превышало один метр. Избиратели, чья температура превышает 37,5°C или у которых наблюдаются симптомы респираторного заболевания, будут направлены на специальные участки. Ранее Центризбирком попросил правительство направить на участки для голосования 25 млн защитных масок. Пациенты с COVID-19, проходящие лечение в больницах или специализированных учреждениях, а также находящиеся в домашнем карантине, смогут голосовать по почте, если они подадут заявление в период с 24 по 28 марта.