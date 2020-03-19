Для прибывающих в РК из Европы ужесточаются карантинные меры

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Начиная с 22 марта, все прибывающие в РК из европейских стран будут обязаны пройти проверку на вирус COVID-19. Об этом сообщил в пятницу представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения. Даже в том случае, если результат анализа на вирус окажется отрицательным, 14-дневный домашний карантин является обязательным. Тех, у кого нет постоянного места жительства в РК, направят на тот же период в специальные карантинные учреждения. Если иностранец прибудет в РК на короткое время, органы здравоохранения будут ежедневно контролировать состояние его здоровья. Необходимость данной меры вызвана тем, что число подтверждённых случаев заражения вирусом COVID-19 в Европе растёт быстрыми темпами. В частности, в Италии численность больных превысила 35 тысяч человек. Это самое большое количество инфицированных за пределами Китая.