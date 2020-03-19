Глава МИД РК призвала своих коллег из Китая и Японии активизировать усилия в борьбе с вирусом COVID-19

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Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва призвала своих коллег из Китая и Японии – Ван И и Тошимицу Мотеги – активизировать усилия в борьбе с вирусом COVID-19. В ходе состоявшейся в понедельник телеконференции она отметила, что три страны должны обсудить необходимость минимизации экономических и социальных последствий глобальной пандемии. Кан Гён Хва выразила надежду на то, что успешное сотрудничество трёх соседних стран поможет обуздать распространение вируса не только в Восточной Азии, но и за её пределами. Ранее Сеул неоднократно призывал зарубежные страны ослабить или отменить ограничения на въезд южнокорейских бизнесменов в целях недопущения ущерба экономическому сотрудничеству. Такие ограничения, введённые из-за опасений распространения вируса COVID-19, привели к сбоям в работе многих южнокорейских компаний.