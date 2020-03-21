Ким Ё Чжон: Президент США предложил лидеру КНДР помощь в борьбе с вирусом COVID-19

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Президент США Дональд Трамп направил письмо председателю КНДР Ким Чон Ыну, в котором предложил помощь в борьбе против распространения вируса COVID-19. Об этом сообщило агентство ЦТАК, ссылаясь на заявление заместителя заведующего международным отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон. По её словам, письмо является «хорошим примером, демонстрирующим особые и прочные личные отношения» между лидерами КНДР и США. В нём Дональд Трамп выразил намерение сотрудничать в борьбе с вирусом, поскольку на него произвели впечатление усилия, предпринятые в КНДР, чтобы защитить народ от серьёзной угрозы эпидемии. Президент США выразил готовность поддерживать отношения с председателем госсовета КНДР, отметила Ким Ё Чжон. Она предупредила, что, «если беспристрастность и равновесие не будут обеспечены», отношения между двумя странами будут продолжать ухудшаться. Когда именно было получено письмо, не сообщается.