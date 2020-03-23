В РК введены в действие специальные карантинные правила для госслужащих

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22 марта правительство РК обнародовало специальные карантинные правила для государственных служащих, сотрудников общественных организаций и военнослужащих. Они будут действовать 15 дней, по 5 апреля, в рамках борьбы с распространением вируса COVID-19. Правила предусматривают ограничения на личные контакты между сотрудниками, проведение совещаний и зарубежные командировки. Настоятельно рекомендованы гибкий график нахождения в офисах и выполнение работы в удалённом режиме. Министерство иностранных дел направит официальные письма в дипломатические представительства и филиалы международных организаций с просьбой отложить публичные мероприятия. Министерство юстиции сокращает до минимума перемещения заключённых. Министерство обороны вводит ограничения на отпуска для военнослужащих, проходящих срочную службу. Данные меры применяются также к сотрудникам местных органов власти. Работа государственных библиотек, музеев, концертных залов и других объектов культуры приостанавливается. Ежедневные брифинги для прессы о ситуации с распространением вируса COVID-19, начиная с 23 марта, проводятся в режиме онлайн. Журналисты могут задавать вопросы через мессенджер Kakao Talk.