РК – на втором месте в Азии по объёму оттока иностранного капитала

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РК заняла второе место в Азии по объёму оттока иностранного капитала на фоне дефицита наличных долларов, вызванного пандемией вируса COVID-19. Согласно данным, собранным Корейским центром международных финансов (KCIF), с 20 февраля по 28 марта оффшорные инвесторы вывели с южнокорейского фондового рынка 10 млрд 240 млн долларов. На первом месте, по данным Bloomberg, Тайвань – 13 млрд 200 млн долларов. Далее следуют Индия, Таиланд, Индонезия, Филиппины и Вьетнам. Китай и Гонконг исключены из списка. Южнокорейские финансовые власти заявляют, что перепродажа акций оффшорных инвесторов оказывает давление на внутренний валютный рынок. На прошлой неделе РК заключила соглашение о валютном свопе с Вашингтоном на сумму 60 млрд долларов, однако иностранцы не прекратили избавляться от южнокорейских ценных бумаг.