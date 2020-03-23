ЦТАК: 21 марта в КНДР проведены испытания «тактического управляемого оружия»

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21 марта председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын наблюдал за испытаниями «тактического управляемого оружия». Об этом сообщило в воскресенье агентство ЦТАК, отметив, что цель испытаний заключалась том, чтобы «подтвердить тактические характеристики и мощность новой системы оружия, которая будет поставляться в подразделения Корейской народной армии». Как сообщает ЦТАК, были проведены испытания новейшей системы вооружений, разработанной в последнее время, которая, как отметил Ким Чон Ын, «внесёт решающий вклад в реализацию стратегического плана по коренному изменению стратегии национальной обороны». Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, 21 марта 6:45 и 6:50 по кор. вр. КНДР произвела с территории провинции Пхёнан-Пукто пуски двух реактивных снарядов, которые, предположительно, являются баллистическими ракетами ближнего радиуса действия. Они пролетели около 410 километров, достигнув максимальной высоты 50 км. Это были третьи по счёту с начала года ракетные стрельбы в КНДР. Предыдущие имели место второго и девятого марта, и за ними, как сообщило агентство ЦТАК, также наблюдал лидер КНДР Ким Чон Ын.