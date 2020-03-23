Фондовый рынок РК открылся снижением основных индексов

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Южнокорейский фондовый рынок открылся в понедельник резким снижением основных индексов, что заставило биржевых операторов приостановить торги всего лишь через шесть минут после их начала. По состоянию на 9:15 утра базовый индекс KOSPI понизился на 88,86 пункта, или 5,67%, по сравнению с показателем закрытия биржи в пятницу, составив 1.477,29 пункта. По мнению экспертов, на ситуацию на бирже повлияли новости из США, где индекс Dow Jones понизился в минувшую пятницу на 4,6%. В воскресенье американский Сенат не смог утвердить чрезвычайный пакет мер в связи с пандемией вируса COVID-19 из-за разногласий республиканцев и демократов. Цены на сырую нефть в США вновь понизились в ожидании падения спроса, так как обрабатывающая, туристическая и другие отрасли пострадали от пандемии COVID-19. Стоимость акций крупных компаний понизилась. Так, акции Samsung Electronics подешевели на 5,07%, SK hynix - на 7,89%, Hyundai Motor - на 4,92%, Kia Motors - на 8,28%. Курс национальной валюты понизился на 24,80 воны за доллар по сравнению с курсом закрытия предыдущей торговой сессии составив 1271,30 воны за доллар.