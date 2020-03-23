Число новых случаев заражения вирусом COVID-19 – минимальное с конца февраля

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Число заражённых вирусом COVID-19 по состоянию на полночь 23 марта в РК - 8.961 человек. За минувшие сутки подтверждены 64 новых случая заражения. Это минимальный суточный рост с конца февраля. Как сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний, снижение ежедневных темпов роста новых случаев заболевания свидетельствует об эффективности мер, принимаемых органами здравоохранения. С 22 марта в РК вступили в действие меры, направленные на снижение до минимума контактов между людьми, включая ограничения на работу развлекательных заведений. Кроме того, введён двухнедельный карантин для всех прибывающих из-за рубежа, независимо от наличия симптомов. 24 из 64 новых случаев заражения выявлены в городе Тэгу, 2 - в провинции Кёнсан-Пукто, 6 – в Сеуле, 14 – в провинции Кёнгидо, 2 – в провинции Чхунчхон-Пукто, по одному – в городах Пусане и Сэчжоне, а также в провинции Кёнсан-Намдо. 13 инфицированных прибыли из-за рубежа. С момента появления вируса в РК умерли 111 человек, в том числе, 7 – за последние сутки. 22 марта из медицинских учреждений по окончании лечения выписаны 257 человек, а общее число вылечившихся с момента начала распространения вируса – 3.166 человек.