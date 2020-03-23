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Экономика

РК и Россия продолжают переговоры по соглашению о свободной торговле

Write: 2020-03-23 11:38:32Update: 2020-03-23 13:19:00

РК и Россия продолжают переговоры по соглашению о свободной торговле

Photo : YONHAP News

РК и Россия приступили в понедельник к очередному раунду переговоров по подготовке соглашения о свободной торговле в сегментах услуг и инвестиций. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК, четырёхдневные переговоры решено провести в формате видеоконференции из-за глобальной пандемии вируса COVID-19. Ранее  две страны провели три раунда переговоров. В ходе предыдущего раунда, состоявшегося в январе этого года в Москве, была достигнута договорённость заключить соглашение в этом году. Ожидается, что в ходе нынешнего раунда стороны согласуют ключевые статьи документа, говорится в сообщении министерства. Впоследствии РК планирует начать отдельные переговоры по соглашению о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом, в состав которого входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
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