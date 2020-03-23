Чон Сэ Гюн: В отношении церквей, нарушающих рекомендации правительства, будут приняты юридические меры

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Правительство РК инициирует судебные иски против нескольких протестантских церквей за нарушение рекомендаций по предотвращению массового распространения вируса COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр РК Чон Сэ Гюн, выступая в понедельник на совещании по вопросам борьбы с распространением вируса. Органы здравоохранения настоятельно рекомендовали церквям соблюдать карантинные меры, в том числе, при входе в церковь проверять температуру прихожан, а во время служб обеспечить расстояние между ними не менее двух метров. Однако ряд церквей, в том числе, церковь «Саран чэиль» на севере Сеула, во время служб в минувшие выходные дни не соблюдали рекомендаций. Премьер-министр отметил в этой связи, что правительственные меры, включая запрет на проведение собраний, должны применяться в отношении церквей, которые игнорируют основные принципы предотвращения распространения инфекции. В минувшую субботу Чон Сэ Гюн решительно призвал культовые, спортивные и развлекательные учреждения приостановить проведение каких бы то ни было мероприятий в закрытых помещениях в течение 15 дней, назвав этот период «критическим» в борьбе с вирусом. Он предупредил, что учреждения, которые продолжат работу в нарушение рекомендаций, будут закрываться принудительно, и в их отношении будут поданы судебные иски. В последнее время ряд протестантских церквей стали очагами инфекции, в то время как число заражений, связанных с религиозной сектой Синчхончжи, стало уменьшаться.