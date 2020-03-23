Премьер-министр Японии не исключает возможности переноса Олимпиады-2020

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключил возможности переноса Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года, если возникнут сложности с их проведением в полном объёме. Как сообщает агентство Киодо Цусин, выступая в понедельник на заседании бюджетного комитета Верхней палаты Парламента Японии, Синдзо Абэ отметил необходимость уделять первостепенное внимание здоровью спортсменов. Он выразил надежду на то, что Международный олимпийский комитет (МОК) примет верное решение по этому вопросу, и что в Токио не считают возможной отмену Игр. Заявление Абэ прозвучало через день после того, как МОК обещал трезво оценить ситуацию и решить вопрос в течение четырёх недель. В условиях глобальной пандемии вируса COVID-19 перенос летних Олимпийских игр 2020 года возможен, но отмена мероприятия не рассматривается,- говорится в заявлении МОК, опубликованном в воскресенье после экстренного заседания исполкома.