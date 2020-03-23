РК не может отправить в Иран тест-системы для диагностики COVID-19

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Иран, где зафиксировано наибольшее на Ближнем Востоке количество инфицированных вирусом COVID-19, обратился к РК с просьбой предоставить тест-системы для диагностики вируса. Сообщается, что в середине марта президент Ирана Хасан Рухани направил письмо с таким содержанием своему южнокорейскому коллеге Мун Чжэ Ину. Он представил список предметов для проведения противоэпидемических мероприятий, в числе которых 3 млн 200 тыс. тест-систем на коронавирус. В Иране ежедневно умирают от вируса около ста человек, и эта цифра растёт. Усугубление ситуации связано с трудностями на стадии выявления инфекции. Уже 17 стран мира обратились к РК с просьбой экспортировать тест-системы, которые производятся в достаточном объёме. Однако американские санкции, под которыми находится Тегеран, делают невозможным продажу тест-систем Ирану. Дело в том, что с 2018 года из-за санкций США южнокорейские банки не могут осуществлять расчёты между двумя странами. С февраля МИД РК обсуждает с США вопрос о разрешении отправки в Иран гуманитарного груза. Но пока переговоры результатов не дали.