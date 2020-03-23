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Экономика

Южнокорейские компании временно остановили свои заводы в Индии

Write: 2020-03-23 15:48:29Update: 2020-03-23 15:49:33

Южнокорейские компании временно остановили свои заводы в Индии

Photo : KBS News

Южнокорейские компании временно остановили свои заводы в Индии в рамках усилий индийского правительства, направленных на предотвращение распространения вируса  COVID-19.  Компания Samsung Electronics остановила работу своего завода по производству смартфонов в окрестностях Нью-Дели до среды. Заводы LG Electronics которые производят стиральные машины и смартфоны не будут работать до конца марта. Металлургическая компания POSCO закрыла два завода по производству стального проката в штате Махараштра, правительство которого запретило собрания более пяти человек в общественных местах и рекомендовало компаниям перейти на удалённую работу. Компания Hyundai Steel закрыла завод по производству стальных труб в штате Тамилнад. Заводы  POSCO и Hyundai Steel не будут работать до конца марта. Компания Hyundai Motor приостановила работу завода в штате Тамил Наду, а Kia Motors в ближайшее время остановит завод в Анандапуре. На прошлой неделе Hyundai и Kia остановили большинство своих заводов в США и Европе. 
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