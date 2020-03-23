Главный индекс Корейской биржи KOSPI опустился ниже отметки 1.500 пунктов

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По итогам торгов на Корейской бирже в понедельник базовый индекс KOSPI опустился ниже психологически важной отметки 1.500 пунктов, составив 1.482,46 пункта. Это на 83,69 пункта или 5,34% ниже по сравнению с итогами предыдущих торгов в пятницу. Падение произошло на фоне обеспокоенности инвесторов по поводу экономических последствий глобальной пандемии вируса COVID-19. Фондовый рынок открылся резким снижением основных индексов, что заставило биржевых операторов приостановить торги через шесть минут после их начала. Индекс биржи высокотехнологичных компаний KOSDAQ составил по итогам торгов 443,76 пункта, снизившись на 23,99 пункта или 5,13% по сравнению с предыдущими торгами. Акции большинства крупных компаний потеряли в цене. Так, акции Samsung Electronics подешевели на 6,39%, SK hynix - на 7,22%, Hyundai Motor - на 3,09%, Kia Motors - на 10,97%. Между тем, подорожали акции фармацевтических компаний Celltrion - на 14,75%, а Samsung BioLogics - на 1,40%. Курс национальной валюты понизился на 20 вон за доллар по сравнению с курсом закрытия предыдущей торговой сессии составив 1.266 вон за доллар.