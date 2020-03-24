Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Политика

Главы МИД РК и Нидерландов обсудили вопросы борьбы с пандемией вируса COVID-19

Write: 2020-03-24 09:40:25Update: 2020-03-24 09:43:22

Главы МИД РК и Нидерландов обсудили вопросы борьбы с пандемией вируса COVID-19

Photo : YONHAP News

Министры иностранных дел РК и Нидерландов Кан Гён Хва и Стеф Блок обсудили в понедельник по телефону вопросы борьбы с глобальной пандемией вируса COVID-19. Как сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, Кан Гён Хва рассказала своему коллеге, что тенденция к снижению числа новых случаев заражения стала возможной благодаря активным мерам по предотвращению притока инфицированных из-за рубежа. Стеф Блок высоко оценил действующую в РК эффективную систему борьбы с распространением вируса, в том числе, передовые диагностические наборы и карантинные меры. Он попросил южнокорейскую сторону поделиться накопленным опытом и диагностическим оборудованием. В  свою очередь, Кан Гён Хва подчеркнула, что жёсткая процедура въезда в РК не должна препятствовать двусторонним обменам. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >