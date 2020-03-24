Президент РК считает нежелательным обсуждать перенос начала учебного года на сентябрь

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Президент РК Мун Чжэ Ин высказал негативное отношение к обсуждению переноса начала учебного года в школах всех ступеней на сентябрь. Заслушав в понедельник доклад вице-премьера по социальным вопросам, министра образования РК Ю Ын Хе о текущей ситуации в стране в связи со вспышкой вируса COVID-19, глава государства подчеркнул, что в нынешних условиях обсуждать такую возможность «особенно нежелательно». Учебный год в начальных, средних и старших школах должен был начаться 2 марта после месячных зимних каникул, однако в рамках борьбы с распространением вируса правительство отложило открытие школ до 6 апреля. Ряд экспертов предлагают правительству рассмотреть возможность официального изменения академического расписания, чтобы начинать новый учебный год в сентябре, учитывая, что именно такое академическое расписание действует в США и многих других странах.