Большая двадцатка разработает план действий в ответ на пандемию вируса COVID-19

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Министры финансов и руководители центральных банков стран Большой двадцатки договорились в понедельник разработать план действий по борьбе с пандемией вируса COVID-19. Они обсудили также подготовку к саммиту лидеров Большой двадцатки, который состоится «через несколько дней» в формате видеоконференции. Как отмечается в пресс-релизе, размещённом на веб-сайте секретариата правительства Саудовской Аравии, которая в настоящее время возглавляет Большую двадцатку, финансовые лидеры обсудили влияние пандемии COVID-19 на мировую экономику и договорились внимательно следить за развитием ситуации. В совместном плане действий будут изложены индивидуальные и коллективные действия, которые страны Большой двадцатки предприняли и будут предпринимать в ответ на пандемию COVID-19, - говорится в пресс-релизе.