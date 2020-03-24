Мэрия Сеула приостановила деятельность церкви «Саран Чэиль»

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Мэрия Сеула приостановила деятельность протестантской церкви «Саран Чэиль» за нарушение рекомендаций правительства соблюдать карантинные меры, направленные на сдерживание распространения вируса COVID-19. Это проверка температуры прихожан при входе в церковь, обязательное наличие защитных масок и расстояние между прихожанами во время службы не менее двух метров. Между тем, во время последней воскресной службы, на которой присутствовали более двух тысяч человек, эти рекомендации не были соблюдены. Правительство РК настоятельно рекомендовало культовым, спортивным и развлекательным учреждениям приостановить проведение каких бы то ни было мероприятий в закрытых помещениях в течение 15 дней, с 23 марта по 5 апреля, поскольку этот период является критическим в борьбе с вирусом. За нарушение рекомендаций предусмотрен штраф в размере до 3 млн вон или 2.400 долларов. В последнее время ряд протестантских церквей стали очагами инфекции.