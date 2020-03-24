Несмотря на рост экспорта, сохраняется неопределённость в отношении будущего экономики

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Несмотря на рост южнокорейского экспорта за первые 20 дней марта на 10% и 4,5% в феврале, сохраняется неопределённость в отношении будущего отечественной экономики, считают эксперты. Улучшение экспортных показателей обусловлено главным образом увеличением поставок в Китай, который постепенно возвращается к нормальной жизни после вспышки вируса COVID-19. Однако наблюдатели считают, что в ближайшие месяцы экономическая ситуация в Китае и США будет неблагоприятной для южнокорейского экспорта. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию вируса COVID-19 около двух недель назад. Торговля и производство во всём мире оказались нарушены, ряд стран полностью закрыли свои границы. Всё это является серьёзным препятствием для восстановления южнокорейской экономики, которая на 70% зависит от внешней торговли. Пандемия вируса COVID-19 повлияла на настроения южнокорейских экспортёров. Соответствующий индекс на второй квартал составил 79 пунктов. Это самый низкий показатель за последние семь лет, который означает, что экспортёры с пессимизмом относятся к своему будущему.