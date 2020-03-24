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Южнокорейские компании выполняют рекомендации правительства по сокращению до минимума контактов между людьми, чтобы воспрепятствовать распространению вируса COVID-19. Многие сотрудники переведены на удалённую работу, общение между ними, а также совещания проходят в формате видеоконференций. В таком же формате проводятся интервью с соискателями работы. Работа библиотек, музеев, концертных залов и других объектов культуры приостановлена до шестого апреля. Тренажёрные залы продолжают работать, но должны строго соблюдать такие карантинные меры как контроль температуры посетителей при входе и дезинфекция помещений не менее двух раз в день. Расстояние между тренажёрами должно составлять один-два метра. Пассажиры поездов распределяются в вагонах таким образом, чтобы между ними поддерживалось установленное расстояние.