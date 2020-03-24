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Экономика

Финансовый рынок РК получит государственную поддержку

Write: 2020-03-24 14:42:04Update: 2020-03-24 14:43:27

Финансовый рынок РК получит государственную поддержку

Photo : YONHAP News

Правительство РК выделит 100 трлн вон или 80 млрд долларов, чтобы стабилизировать финансовые рынки и компании, оказавшиеся в кризисной ситуации из-за пандемии вируса COVID-19. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции председатель финансового комитета РК Ын Сон Су, подводя итоги второго заседания чрезвычайного экономического совета. Это вдвое больше, чем было решено выделить на первом заседании.  Правительство решило предоставить кредиты на сумму 58 трлн вон или примерно 47 млрд долларов, чтобы помочь малым и средним предприятиям. Это тоже вдвое больше, чем было выделено на первом заседании совета. Крупные компании в случае необходимости тоже могут получить финансовую поддержку. На стабилизацию рынка облигаций будет выделено 20 трлн вон или 16 млрд долларов. Половина суммы будет выделена немедленно, а остальные деньги – в ближайшее время.  Эти меры помогут ослабить кредитный кризис на рынке облигаций и потрясения на других финансовых рынках.
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