Вашингтон обратился к Сеулу с просьбой помочь с медицинским оборудованием

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Главы РК и США во вторник провели телефонные переговоры, состоявшиеся по срочному предложению Дональда Трампа. В ходе переговоров стороны обсудили проблему распространения COVID-19. В частности, американский лидер высоко оценил действия Сеула в сдерживании распространения коронавируса. Трамп также попросил предоставить медицинское оборудование, если имеется такая возможность, поскольку в США наблюдается острая нехватка тест-систем и медицинских масок. В свою очередь, Мун Чжэ Ин ответил, что постарается оказать максимальную помощь. Он отметил, что в этом вопросе может понадобиться разрешение управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Дональд Трамп заявил, что примет меры для получения одобрения ведомства. Стороны также обменялись мнениями о проведении 26 марта саммита «Большой двадцатки» по видеосвязи, - сообщают в администрации южнокорейского президента. Мун Чжэ Ин предложил подробно обсудить вопросы обеспечения активности деловых кругов в целях минимизации ущерба мировой экономике от COVID-19. Дональд Трамп выразил своё согласие в отношении данной инициативы.