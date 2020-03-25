Летние Олимпийские игры в Токио перенесены на следующий год

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Олимпийские игры в Токио перенесены на следующий год. Такая договорённость была достигнута в ходе состоявшихся 24 марта телефонных переговоров между премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который озвучил эту инициативу, и президентом Международного Олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, согласившимся с ней. Перенос Олимпиады происходит впервые. Олимпийские игры состоятся до лета следующего года. Это позволит спортсменам соревноваться в наилучших условиях, а Игры будут безопасными для зрителей, - сообщил Синдзо Абэ в ходе конференции с журналистами по окончании телефонных переговоров. Несмотря на то, что Игры состоятся в следующем году, они по-прежнему будут называться “Олимпийские игры-2020 в Токио”. Сроки их проведения не известны. Велика вероятность, что они начнутся до лета следующего года, - сообщают в МОК.