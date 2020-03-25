РК эвакуирует своих граждан из Италии

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Более шестисот граждан РК будут эвакуированы из Италии. Чартерный рейс в международный аэропорт Инчхон из Милана запланирован на 31 марта, из Рима - на 1 апреля. В зависимости от исхода переговоров с итальянским правительством сроки и маршруты могут быть изменены. Сообщается, что чартерный рейс будет осуществлен только в одну сторону и оплачен за счёт пассажиров. Приоритет при распределении мест будет отдан гражданам РК, лицам младше семи и старше 65 лет, а также беременным. Остальные места будут распределены между родственниками эвакуируемых южнокорейцев с иностранным гражданством и местными соотечественниками. По прибытию самолёта в международный аэропорт Инчхон планируется провести проверку пассажиров на заражение COVID-19. При отсутствии заболевших на борту самолёта пассажиры будут помещены под 14-дневный домашний карантин. В противном случае все пассажиры будут переведены в специальное карантинное учреждение, где будут находиться в течение двух недель.