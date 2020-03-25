РК и США начинают реализацию договорённостей по валютному свопу

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Согласно недавно подписанному РК и США соглашению о валютном свопе на сумму 60 млрд долларов, на следующей неделе, как ожидается, начнётся процедура ввоза наличных долларов. 25 марта в Банке Кореи сообщили, что в настоящий момент с представителями Федеральной резервной системы США (FED) ведутся рабочие переговоры по этому вопросу. До конца этой недели планируется подписать соответствующее соглашение, а со следующей недели начать поставку валюты. По словам высокопоставленного представителя Банка Кореи, много вопросов требуют обсуждения, однако в целом каких-либо трудностей в достижении договорённостей не предвидится. Стороны обсуждают сумму первого транша, процентную ставку и другие условия. Напомним, что РК и США в 2008 году уже заключали своп-соглашение в объёме до 30 млрд долларов.