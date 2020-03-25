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В мире

В японских школьных учебниках вновь выражены притязания на острова Токто

Write: 2020-03-25 14:24:16Update: 2020-03-25 18:35:41

Photo : YONHAP News

24 марта японское правительство одобрило учебники для школ средней ступени, в которых более отчётливо обозначены территориальные притязания Токио относительно южнокорейских островов Токто. Речь идёт о 17  учебниках по истории, обществоведению и географии, которые будут использоваться в следующем году. В них утверждается, что острова Токто – это японская территория. Кроме того, в 14 из них говорится, что РК оккупировала эти острова. В новых учебных материалах указывается, что проблема жертв принудительной трудовой мобилизации в годы Второй мировой войны уже разрешена в рамках базового договора об отношениях между Японией и Кореей от 1965 года. Только в двух учебниках упоминается о проблеме принудительного сексуального рабства корейских девушек в японской армии во время Второй мировой войны. В этой связи 24 марта посол Японии Кодзи Томита был вызван в МИД РК, где ему выразили протест по поводу подобной ситуации. В министерстве призвали Токио исправить содержание учебников, подчеркнув, что японская сторона искажает, преуменьшает и опускает конкретные исторические факты. 
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