В РК продолжает развиваться проект «Дорога мира»

Photo : YONHAP News

В этом году в РК будут открыты дополнительные пешие туристические маршруты вдоль демилитаризованной зоны (DMZ) в рамках проекта «Дорога мира». Проект, начатый с прошлого года, призван открыть красоту местной дикой природы, а также познакомить желающих с историческими и культурными достопримечательностями вдоль ДМЗ. На его реализацию в этом году южнокорейское правительство выделит 113 млн долларов. К 2022 году планируется проложить подобные маршруты общей протяженностью - 526 км. Они протянутся от уезда Канхва-гун города Инчхона до уезда Косон-гун провинции Канвондо. В нынешнем году будут открыты семь новых маршрутов - в уезде Канхва-гун города Инчхона, в городах Кимпхо и Коян, в уезде Ёнчхон-гун провинции Кёнгидо, а также в уездах Хвачхон-гун, Янгу-гун и Инчжэ-гун провинции Канвондо. В прошлом году в рамках проекта «Дорога мира» открыты три маршрута, которые проходят через уезды Косон-гун и Чхольвон-гун провинции Канвондо и город Пхачжу провинции Кёнгидо.