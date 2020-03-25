Для прибывающих в РК из США ужесточаются карантинные меры

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Начиная с 27 марта все прибывающие из США в РК должны провести две недели под домашним карантином в целях сдерживания распространения COVID-19. Об этом в среду сообщили в Центральном штабе по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами. Все пребывающие проходят первоначальную проверку на наличие симптомов. В случае их выявления человек должен сдать анализы в специальном диагностическом пункте прямо в аэропорту. При положительном результате анализов человек будет направлен на лечение, при отрицательном он может въехать в страну. Прибывающие из США граждане РК или иностранцы, приезжающие на долгий срок, обязаны провести 14 дней в домашнем карантине. Те, кто прибывает с краткосрочной поездкой, проходят диагностику на вирус в аэропорту. Причина введения таких мер заключается в опасениях о возможности увеличения числа инфицированных COVID-19 среди прибывающих из США.