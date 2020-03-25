Зарубежные онлайн-платформы не охотно сотрудничают с РК по вопросам запрещённого контента

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Зарубежные онлайн-платформы, в том числе Google и Twitter, удалили только 32 процента цифрового контента, связанного с сексуальными преступлениями, запрос на удаление которого сделал комитет по вопросам связи и телекоммуникаций РК. Об этом говорится в докладе, который комитет предоставил депутату Национального собрания от правящей Демократической партии Тобуро Пак Гван Ону, члену парламентского комитета по вопросам науки, технологии, информации и вещания. В документе говорится, что в период с начала 2016 по февраль 2020 года комитет обнаружил 85.818 единиц южнокорейских материалов непристойного содержания на зарубежных онлайн-платформах Twitter, Google, Telegram и Discord. Операторы удалили только 27.159 или 32% материалов. Это может объясняться пассивной позицией иностранных платформ, ссылающихся на свободу выражения мнения. В этой связи депутат Пак Гван Он пообещал принять меры, чтобы привлечь иностранные интернет платформы к ответственности за невыполнение обязанностей по предотвращению распространения нелегального контента.