67,5% населения РК положительно оценивают действия правительства в связи COVID-19

Photo : KBS News

Опрос общественного мнения KBS показал, что 67,5% южнокорейцев положительно оценивают действия правительства в связи COVID-19, тогда как число тех, кто высказался неодобрительно, оказалось вдвое ниже, составив 30,4%. Что касается влияния COVID-19 на экономическую обстановку, количество респондентов, которые ответили, что они «обеспокоены», возросло на 8,9% по сравнению с опросом, проводившимся месяц назад, составив 88,7%. Две трети опрошенных (62,5%) согласны с необходимостью второго дополнительного бюджета для смягчения экономического шока. Также респондентам был задан вопрос о том, кого они видят будущим президентом. Бывший премьер-министр Ли Нак Ён занял первое место с 28%, за ним последовал губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён - 13,5% и лидер «Объединённой партии будущего» Хван Гё Ан - 10,1%. Ли Чжэ Мёна поддержали на 8,3% больше по сравнению с предыдущим опросом, и он впервые оказался на втором месте. Вероятно, на рейтинг губернатора повлияла оперативность действий провинции Кёнгидо в ответ на распространение коронавируса.