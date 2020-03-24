Лидеры G20 обсудят сотрудничество в борьбе с COVID-19

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26 марта в 9 часов вечера по сеульскому времени лидеры стран «Большой двадцатки» проведут встречу в формате видеоконференции. Они обсудят планы совместных действий в области здравоохранения и экономики. В мероприятии, с предложением о проведении которого президент РК Мун Чжэ Ин выступил 13 дней назад, помимо стран «Большой двадцатки» примут участие ещё семь государств, включая Испанию, Сингапур и Иорданию, а также Всемирная организация здравоохранения. В связи с глобальной пандемией всё мировое сообщество оказалось на пороге кризиса, и страны понимают необходимость международного сотрудничества. В ходе встречи президент Мун Чжэ Ин поделится опытом РК, которая одной из первых оказалась под ударом от COVID-19. Также корейский лидер намерен выступить с предложением разрешить въезд в страны предпринимателям, у которых имеется справка о состоянии здоровья, чтобы не прерывать экономические обмены. Согласно заявлению администрации президента, по результатам саммита планируется принять совместную декларацию о сотрудничестве. Ранее лидеры «Большой двадцатки» подписывали подобную совместную декларацию в связи с финансовым кризисом 2008 года.