Количество заражённых COVID-19 в РК - 9.241 человек

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По состоянию на 26 марта общее число заражённых коронавирусом в РК составило 9.241 человек, увеличившись на 104 человека по сравнению с предыдущим днём. Таким образом, уже второй день подряд рост превышает отметку в 100 человек. 26 из 104 новых случаев заражения были зафиксированы в Тэгу, 14 – в провинции Кенгидо, 13 - в Сеуле, 12 – в провинции Кёнсан-Пукто, 6 – в Тэчжоне, по одному человеку в Инчхоне, провинциях Чхунчхон-Пукто и Чхунчхон-Намдо. Растёт число инфицированных среди лиц, недавно въехавших в страну из-за границы. На сегодня их общее количество составляет 284 человека. 30 заболевших было выявлено среди лиц, находившихся в карантине. К настоящему моменту от коронавируса умер 131 человек, в том числе, 5 человек за минувшие сутки. Общее количество выписанных из медицинских учреждений по окончании лечения составило 4.144 человек. Коэффициент выздоровления составляет в РК - 44,8%.