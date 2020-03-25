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Политика

Количество заражённых COVID-19 в РК - 9.241 человек

Write: 2020-03-26 11:13:27Update: 2020-03-26 14:18:02

Количество заражённых COVID-19 в РК - 9.241 человек

Photo : YONHAP News

По состоянию на 26 марта общее число заражённых коронавирусом в РК составило 9.241 человек, увеличившись на 104 человека по сравнению с предыдущим днём. Таким образом, уже второй день подряд рост превышает отметку в 100 человек. 26 из 104 новых случаев заражения были зафиксированы в Тэгу, 14 – в провинции Кенгидо, 13 - в Сеуле, 12 – в провинции Кёнсан-Пукто, 6 – в Тэчжоне, по одному человеку в Инчхоне, провинциях Чхунчхон-Пукто и Чхунчхон-Намдо. Растёт число инфицированных среди лиц, недавно въехавших в страну из-за границы. На сегодня их общее количество составляет 284 человека. 30 заболевших было выявлено среди лиц, находившихся в карантине. К настоящему моменту от коронавируса умер 131 человек, в том числе, 5 человек за минувшие сутки. Общее количество выписанных из медицинских учреждений по окончании лечения составило 4.144 человек. Коэффициент выздоровления составляет в РК - 44,8%. 

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