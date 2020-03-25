Правительство РК рассматривает возможность введения в школах дистанционного обучения

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Правительство РК рассматривает возможность начала учебного года в школах с применением дистанционной модели преподавания на основе телевещания и интернета. В настоящий момент начало учебного года перенесено на 6 апреля в связи с риском массового распространения COVID-19, однако всё ещё нет уверенности в том, будет ли обстановка к тому времени достаточно стабильной. Правительство пояснило, что подготовка к дистанционному обучению велась ещё с начала месяца: 2 марта были открыты онлайн-классы, а с 10 марта была запущена интегрированная информационная система обучения «Школа-ON». Планируется заключить соглашение с Корейской корпорацией образовательного телевещания о предоставлении бесплатного доступа к платному контенту, а также предоставить детям из малоимущих семей компьютеры для временного пользования или оплатить доступ к сети Интернет. В связи с этим министерство образования работает над базовым планом. Однако стоит вопрос о том, будет ли переход на дистанционное обучение всеобщим и централизованным, либо будет проводиться по отдельности в зависимости от региона и от ступени школьного образования. Со следующей недели в ряде школ начнётся пробное внедрение дистанционного обучения.