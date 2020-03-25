Южнокорейская киноиндустрия обратилась к правительству с призывом о помощи

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Представители южнокорейской киноиндустрии призвали правительство оказать срочную помощь отрасли. 25 марта 16 профильных организаций, в том числе Корейская гильдия кинопродюсеров и Гильдия режиссёров, опубликовали совместное заявление. В нём они указали, что в связи с эпидемией COVID-19 отечественная киноиндустрия находится под серьёзной угрозой. Отмечается, что в последнее время кинотеатры посещают в среднем около 30 тыс. человек в сутки, что на 80% меньше, чем за тот же период прошлого года. 80% продаж в отрасли приходятся на кинотеатры. Поэтому резкий спад числа посетителей может привести к краху всей индустрии. Однако, несмотря на такую ситуацию, отечественная сфера кино оказалась полностью обделена вниманием правительства, - говорится в заявлении. В качестве примера приводится то, что недавно власти определили объектами специальной помощи в вопросе сохранения рабочих мест – туристическую и гостиничную отрасли, пассажирские перевозки и шоу-бизнес. При этом сфера кино в список не вошла. В этой связи в заявлении озвучен призыв о немедленной финансовой помощи, формировании специального бюджета и включении киноиндустрии в число объектов помощи в сохранении рабочих мест.