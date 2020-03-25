В РК началась регистрация кандидатов для участия в парламентских выборах

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26-27 марта Центризбирком РК проводит регистрацию кандидатов для участия в парламентских выборах, намеченных на 15 апреля. По их итогам в Национальное собрание 21-го созыва будут избраны 300 депутатов. На нынешних выборах впервые применяется взаимосвязанная представительная система распределения парламентских мест в соответствии с уровнем поддержки политической партии. На информационном сайте Центризбиркома можно ознакомиться с данными о кандидатах, включая их финансовое состояние, образование, уплату налогов и другие моменты. Официальная предвыборная агитация стартует 2 апреля. До этого данная деятельность носит ограниченный характер, предусмотренный законодательством. Голосование за рубежом состоится с 1 по 6 апреля, досрочное голосование пройдёт 10-11 апреля. Результаты предстоящих выборов станут промежуточной оценкой деятельности правительства Мун Чжэ Ина, а также показателем перспектив президентских выборов 2022 года.