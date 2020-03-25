Агентство Moody's снизило прогноз экономического роста РК на этот год до 0,1%

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Международное кредитно-рейтинговое агентство Moody's 26 марта объявило о понижении базового прогноза темпов экономического роста РК до 0,1% на основе реального ВВП. Предыдущее снижение 1,9% до 1,4% имело место 9 марта. В отчёте агентства о перспективах развития мировой экономики говорится, что экономики стран «Большой двадцатки» оказались под беспрецедентным ударом в первой половине этого года. Рейтинговые агентства одно за другим понижают прогнозы экономического роста РК на этот год: Standard & Poor's (S&P) с 1,1% до -0,6%, Fitch с 2,2% до 0,8%. Эксперты Moody's считают, что в следующем году южнокорейский показатель снизится с 2,6% до 2,5%. Новый общий прогноз роста в странах «Большой двадцатки» на этот год составил минус 0,5%, тогда как до вспышки COVID-19 показатель составлял 2,6%.