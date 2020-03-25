Малый и средний бизнес РК несёт потери из-за COVID-19

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4 из 10 южнокорейских малых и средних предприятий не смогут продержаться более трёх месяцев в нынешних условиях кризиса, вызванного распространением COVID-19. На это указывают результаты опроса, проведенного Корейской федерацией малого и среднего бизнеса среди 400 компаний по всей стране. Вышеуказанный ответ дали 42% респондентов. 70% указали на срок в полгода. Кроме того, 5,2% компаний признались, что могут не продержаться и месяца. 6 из 10 компаний отметили, что испытывают серьёзные экономические потери. Большая часть предприятий, занятых в сфере услуг и в обрабатывающей промышленности, заявили об ухудшении экономической обстановки по сравнению с ситуацией до эпидемии COVID-19. По словам респондентов, малый и средний бизнес нуждается в таких мерах поддержки со стороны правительства, как снижение налога на прибыль и корпоративного налога, упрощение критериев получения помощи в поддержании занятости, а также повышение закупок их продукции государственными учреждениями и поддержка в обеспечении каналов продаж.