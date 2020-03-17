Банке Кореи обеспечит ликвидность финансовых компаний

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В Банке Кореи принято решение без ограничений обеспечить ликвидность финансовых компаний, чтобы справиться с нестабильностью на рынке. Данная мера нацелена на создание условий достаточного денежного насыщения программ финансовой стабильности. Таким образом, до конца июня этого года раз в неделю Банк Кореи будет предоставлять неограниченные средства компаниями согласно спросу рынка на ликвидность. Для этого будет применяться процедура РЕПО, при которой ценные бумаги продаются и тут же заключается соглашение об их обратном выкупе по заранее оговоренной цене. Представитель Банка Кореи заявил, что такие меры являются беспрецедентными. Они не применялись даже во время валютного и финансового кризисов. Исходя из дальнейшего развития ситуации будет решен вопрос о продлении данных мер после июля.