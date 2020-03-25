Ученые РК создали не имеющий аналогов по мощности оптический трансивер

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Южнокорейские учёные разработали оптический трансивер, обеспечивающий скорость передачи данных в четыре раза выше, чем существующие в мире аналоги. Сегодня большой интерес вызывают технологии искусственного интеллекта и беспилотных автомобилей. В их реализации важным фактором является скорость передачи данных. 25 марта в Корейском научно-исследовательском институте электроники и телекоммуникаций (ETRI) сообщили о разработке первого в мире оптического трансивера со скоростью передачи данных - 400 Гбит/с. Объём данных, которые он способен обработать, вырос в восемь раз. Габариты новинки составляют лишь 3,5 см. Однако она может обеспечить отправку видео высокого качества в реальном времени одновременно 100 тыс. пользователей. Новая технология, помимо прочего, способна решить проблему связи 5G, которая на нынешнем этапе отличается постоянными сбоями. Трансивер был разработан на основе отечественных технологий, что позволит избавиться от зависимости в поставках из Японии комплектующих, связанных с 5G. Между тем, разработчики передают новую технологию компаниям, одновременно поставив задачу по созданию модуля со скоростью 1 терабайт в секунду.