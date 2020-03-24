Лидеры Большой двадцатки договорились активизировать усилия в борьбе с пандемией COVID-19

Photo : YONHAP News

Лидеры стран Большой двадцатки приложат все усилия для преодоления кризиса, вызванного пандемией вируса COVID-19, обеспечив перевозки через границы предметов первой необходимости, включая медикаменты и сельскохозяйственную продукцию, чтобы не допустить сбоев в глобальных цепочках поставок. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам специального саммита, который прошёл 26 марта в режиме видеоконференции. В нём, кроме лидеров стран-членов Большой двадцатки, участвовали руководители Всемирной организации здравоохранения, ООН и Международного валютного фонда. Участники саммита согласились использовать все имеющиеся политические инструменты для минимизации экономического и социального ущерба от пандемии, восстановления глобального роста и поддержания стабильности рынка, - говорится в заявлении. Они выразили намерение вложить в мировую экономику более 5 трлн долларов в рамках целенаправленной финансовой политики, экономических мер и гарантийных схем для противодействия социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии. Участники саммита договорились координировать свои действия таким образом, чтобы избежать ненужного вмешательства в международную торговлю. Они призвали глав центральных банков и министров финансов своих стран координировать разработку плана действий по преодолению последствий пандемии COVID-19. Предложено также ускорить разработку и распространение вакцин, диагностических и лечебных средств. Глобальные действия, солидарность и международное сотрудничество как никогда необходимы для борьбы с пандемией,- подчёркивается в заявлении.