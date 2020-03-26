Голосование на выборах в Национальное собрание РК отменено в 17 странах и территориях

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Центральная избирательная комиссия РК отменила в четверг заочное голосование южнокорейских граждан на выборах в Национальное собрание в 17 странах и территориях.Таким образом, избирательные участки не будут работать в 23 дипломатических миссиях в Италии, Германии, Испании, Ирландии, Великобритании, Кыргызстане, Франции, Гане, Южноафриканской Республике, Непале, Индии, Папуа-Новой Гвинее, Эквадоре, Гондурасе, Колумбии, на Филиппинах и Гуаме. Там проживают в общей сложности 18.392 южнокорейца, имеющих право голоса. Ранее было принято решение не проводить голосование в помещении генерального консульства РК в китайском городе Ухань. Выборы в Национальное собрание состоятся 15 апреля. Голосование за рубежом пройдёт с 1 по 6 апреля, досрочное голосование - 10-11 апреля.