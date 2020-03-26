Число новых случаев заражения вирусом COVID-19 сохраняется на стабильном уровне

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ЧЧисло заражённых вирусом COVID-19 по состоянию на полночь 27 марта составило в РК 9.322 человека. За минувшие сутки подтверждён 91 новый случай заражения. Как сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний, 13 инфицированных прибыли из-за рубежа. 34 новых случая заражения выявлены в городе Тэгу, 9 - в провинции Кёнсан-Пукто, 12 – в Сеуле, 11 – в провинции Кёнгидо, 3 - в городе Инчхоне, по 2 – в провинциях Чхунчхон-Пукто и городе Ульсане, по одному – в городах Пусане, Кванчжу и Тэчжоне, провинциях Кёнсан-Намдо и Чечжудо. Ещё одним очагом инфекции стала больница Мичжу в городе Тэгу, где подтверждены 62 случая заражения. Пациенты и персонал больницы – в общей сложности 350 человек – находятся в карантине. С момента появления вируса в РК умерли 139 человек, в том числе, 8 – за последние сутки. 26 марта из медицинских учреждений по окончании лечения выписаны 384 человека, а общее число вылечившихся с момента начала распространения вируса составило 4.528 человек.