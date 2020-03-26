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Экономика

Компания Hyundai Motor приостанавливает работу заводов в России и Турции

Write: 2020-03-27 11:08:49Update: 2020-03-27 11:10:45

Компания Hyundai Motor приостанавливает работу заводов в России и Турции

Photo : YONHAP News

Из-за глобальной пандемии вируса COVID-19 компания Hyundai Motor приостанавливает работу своих заводов в России и Турции.  Завод в Турции закрывается 27 марта, причём дата возобновления работы не установлена. Завод в Санкт-Петербурге не будет работать с 28 марта по 3 апреля, так как президент России Владимир Путин объявил на следующей неделе общегосударственный оплачиваемый отпуск в рамках борьбы с распространением вируса. Таким образом, прекратят работу все зарубежные предприятия Hyundai Motor. С 18 марта на неопределённое время приостановлена работа завода в американском штате Алабама. До конца марта не работает завод в Индии, а до третьего апреля - завод в Чехии.  Ранее была приостановлена работа предприятий в Китае и Бразилии. Совокупная мощность зарубежных заводов Hyundai Motor составляет 5,5 млн автомобилей в год.
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