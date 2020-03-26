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Политика

Президент РК призвал страны Большой двадцатки объединить усилия в борьбе с вирусом COVID-19

Write: 2020-03-27 11:10:02Update: 2020-03-27 18:21:02

Photo : YONHAP News

Президент РК Мун Чжэ Ин призвал страны Большой двадцатки объединить усилия в борьбе с вирусом COVID-19. В своём выступлении на специальном саммите, состоявшемся в четверг в режиме видеоконференции, он призвал его участников делиться опытом проведения карантинных мероприятий, методами лечения и клиническими данными. Южнокорейский лидер отметил важность объединения усилий в разработке вакцин. Говоря об опыте РК в борьбе с вирусом, он упомянул быструю разработку диагностических реагентов, массовое тестирование и разработку мобильных приложений для самостоятельной диагностики. Он оценил применяемые карантинные меры, включая ужесточение въезда в страну и ограничения на передвижение людей, как весьма эффективные. Рассказав о дополнительном бюджете на борьбу с пандемией COVID-19, принятом его администрацией, Мун Чжэ Ин подчеркнул необходимость проведения смелой налогово-бюджетной политики. В качестве способа смягчения негативного воздействия вируса на мировую экономику он предложил странам Большой двадцатки продолжать жизненно важные экономические обмены, не препятствуя взаимным поездкам бизнесменов, учёных и врачей.
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